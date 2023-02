Le Bayern Munich envoie un sacré message au PSG !

La suite après cette publicité

Il y a presque deux semaines, le Paris Saint-Germain avait chuté sur sa pelouse contre le Bayern Munich (1-0). Un match où les deux équipes ont affiché de réelles limites. Pour le club de la capitale française, cela va un peu mieux depuis deux matches après une réaction contre Lille (4-3) et surtout une prestation probante contre l’Olympique de Marseille (3-0). Alors que les Franciliens semblent tenir un match référence à moins de dix jours d’un déplacement périlleux à l’Allianz Arena, le Bayern Munich semble lui aussi avoir trouvé une bonne formule. La semaine dernière, la bande de Julian Nagelsmann avait connu un samedi compliqué avec notamment une expulsion très précoce de Dayot Upamecano lors d’une défaite 3-2 contre le Borussia Mönchengladbach. Cette fois-ci, le Rekordmeister a roulé sur l’Union Berlin dans un match important dans la course au titre.

Une victoire 3-0 nette et sans bavure où l’affaire a été pliée très rapidement contre le troisième de Bundesliga. Ainsi, les buts d’Eric-Maxim Choupo-Moting (31e), Kingsley Coman (40e) et Jamal Musiala (45e +1) ont permis au Bayern Munich de confirmer sa belle première période et de maîtriser tranquillement le second acte. Au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui a été appréciée en interne. «C’est exactement comme ça que nous devons jouer. Cette domination, cette présence, cette force de duel, cette mentalité, c’est exactement ce que nous voulons. Nous avons des tâches très intéressantes et difficiles dans les prochaines semaines. Si nous le faisons comme aujourd’hui, ce sera amusant à regarder», a ainsi déclaré après la rencontre le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Un match référence

Pendant que la prestation du Paris Saint-Germain a impressionné outre-Rhin, le Bayern Munich n’a pas manqué l’occasion de se montrer. D’autant plus que l’urgence était de mise. La victoire du Borussia Dortmund la veille contre Hoffenheim (1-0) avait dépossédé le Rekordmeister de son statut de leader de la Bundesliga. «Nous n’étions plus leaders avant le début du match, il fallait donc que quelque chose se passe. Et je pense que c’était un bon premier pas. C’était un petit début de comment nous voulons jouer au football», a souligné Thomas Müller au micro de DAZN. Le président Oliver Kahn a épousé ses propos. Selon lui, ce match avait tout d’un tournant dans l’exercice 2022/2023 des Munichois.

«C’était un moment important de la saison. Dortmund avait pris la première place pendant 24 heures. Et il était important pour tout le monde que nous restions à la première place. Nous ne pourrons plus nous permettre de déraper. Quand les choses sont serrées, les joueurs qui prennent leurs responsabilités se présentent. C’est peut-être une bonne chose si vous devez continuer dans toutes les compétitions. Un peu de friction ne fait pas de mal» a-t-il glissé. Au-delà de l’aspect comptable, il y a bien évidemment la proposition technique proposée qui a été au rendez-vous. Double passeur sur les buts de Kingsley Coman et Jamal Musiala, Thomas Müller a été un des grands gagnants du jour. En difficulté cette saison, le joueur de 33 ans a livré l’une de ses prestations les plus solides depuis un bon moment.

Les deux joueurs à qui il a délivré des caviars ont aussi crevé l’écran, si bien qu’un quatuor se dessine avec Thomas Müller, Eric-Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman et Jamal Musiala. Alors que Sadio Mané a disputé 25 minutes et va revenir tout doucement pour fournir une alternative, deux éléments ont en revanche perdu des points : Leroy Sané et Serge Gnabry. D’autant plus que les mots de Julian Nagelsmann font penser que ce match contre l’Union Berlin sera fondateur : «la façon dont nous avons joué est une référence pour nous-mêmes. Nous étions supérieurs dans tous les domaines et avons eu dix ou onze occasions de marquer.» Un Bayern Munich au rendez-vous et qui ne manque pas l’occasion d’envoyer au PSG un sérieux message.