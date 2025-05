L’ancien Nantais Bénie Traoré fait des merveilles avec le FC Bâle

Le football suisse a deux sujets principaux en ce moment. Il y a d’abord la très bonne saison du FC Bâle, champion de Suisse depuis trois semaines après avoir dominé la Super League de la tête et des épaules, notamment grâce à l’inoxydable Xherdan Shaqiri. Revenu au sein de son club formateur en début de saison, l’ailier de 32 ans a tout écrasé sur son passage (20 buts et 22 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues). L’autre topic des derniers jours, c’est le FC Bienne, 3e de Promotion League, soit la 3e division, et étonnant finaliste de la Coupe de Suisse (ce dimanche, 14h) où il affrontera… le FC Bâle.

Le doublé est à portée de main pour les Rotblau d’un certain Bénie Traoré. On avait laissé l’ailier de 22 ans avec un goût d’inachevé du côté du FC Nantes, où il avait été prêté par Sheffield durant la seconde partie de saison. Impressionnant sur certaines séquences, l’Ivoirien avait rapidement hérité d’un rôle de 12e homme, notamment en raison d’un carton rouge maladroit reçu pour son premier match de Ligue 1. Suspendu trois matchs, il avait aussi été victime du contexte nantais. Jocelyn Gourvennec le désirait mais l’entraîneur a rapidement cédé sa place à Antoine Kombouaré, lequel a préféré utiliser l’ancien d’Häcken comme joker.

Des stats qui s’envolent

Malgré l’envie des Canaris de le conserver à l’issue du prêt, les conditions particulières ont rendu l’opération difficile. Bâle a flairé le bon coup et aligné pas moins de 4,5 M€ pour l’arracher aux Blades, plus gros transfert de l’été en Super League. Un choix risqué sur le plan financier mais surtout payant. Si Shaqiri marche sur l’eau, il peut s’appuyer sur la très bonne saison de son coéquipier. Qu’il soit aligné comme ailier droit ou à gauche du 4-2-3-1, le natif de Bouaké est intenable. Sa vitesse, sa percussion, ses dribbles et son sens du but font de gros dégâts (14 réalisations, 10 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, soit). Il est impliqué sur 26 % des buts marqués par les siens, par ailleurs 6e attaque d’Europe avec 91 buts.

Mais il n’est pas qu’un joueur de couloir. Son entraîneur Fabio Celestini lui offre la possibilité de prendre la profondeur dans l’axe ou de changer de côté en plein match pour mieux surprendre. «Le coach nous laisse nous exprimer et être libres de nos mouvements. À nous de sentir les espaces. C’est une approche qui donne confiance à nous, joueurs», affirmait il y a quelques semaines l’explosif feu-follet d’1m72, ravi de pouvoir évoluer aux côtés de Shaqiri. «Avec Xherdan, il suffit de courir car tu sais qu’il te voit et qu’il déposera le ballon où tu veux, dans le bon tempo.» Les deux joueurs se bonifient et les performances du cadet ne passent pas inaperçues aux yeux des observateurs.

Des clubs de Bundesliga et de Ligue 1 le suivent

Dès septembre, il est appelé par la Côte d’Ivoire (5 sélections) et valide le choix effectué l’été dernier, lorsqu’il était courtisé par des écuries plus prestigieuses. Il a fait le choix du temps de jeu et d’un contexte positif cette fois. Après deux saisons franchement ratées, le FC Bâle a apporté des modifications dans son organisation interne et s’est mieux structuré. Le résultat est immédiat avec un premier sacre depuis 2017. Une éternité à l’échelle du 2e club le plus titré du pays. Les objectifs sont nombreux maintenant entre une participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en décembre, une qualification au Mondial 2026 (bien partie) et une possible participation à la Ligue des Champions.

Champions de Suisse, les Bâlois devront passer par un tour de barrage toujours incertain. Traoré sera probablement de la partie, s’il est toujours au club. C’est ce qu’il privilégie mais en un an, il a presque doublé sa valeur (selon Transfermarkt) et Bâle, qui souhaite le conserver, a une politique connue en matière de trading. D’après nos informations, des discussions existent avec des clubs de Bundesliga, de Ligue 1 et avec d’autres clubs européens. Le choix de Traoré, sous contrat jusqu’en 2028, sera aussi en partie conditionné à l’avenir de Fabio Celestini. L’ancien Marseillais est courtisé par Getafe où il a évolué comme joueur pendant 5 ans. Réponse dans les prochaines semaines.