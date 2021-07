PSG : l'organigramme du centre de formation dévoilé

À l'aube d'une nouvelle saison, le Paris SG vient de présenter le nouvel organigramme de son centre de formation et de préformation. Jean-François Pien reste le directeur et sera aidé par Yohan Cabaye, récemment nommé coordinateur sportif.

Pour le reste, on retrouve d'anciens joueurs à des postes-clés : Zoumana Camara sera l'entraîneur des U19 et sera épaulé notamment par Vincent Guérin, tandis que Mounir Obbadi sera l'adjoint des entraîneurs des U16 et U17.

L'organigramme complet

Directeur du Centre de Formation et de Préformation

Jean-François PIEN

Coordinateur Sportif du Centre de Formation et de Préformation

Yohan CABAYE

CENTRE DE FORMATION STAFF TECHNIQUE U19

Entraîneur principal

Zoumana Camara

Entraîneurs adjoints

Vincent Guérin

Mohamed Chacha

STAFF TECHNIQUE U17

Entraîneurs principaux

Stéphane Moreau (U17)

Nicolas Damont (U16)

Entraîneur adjoint

Mounir Obbadi

Responsables individualisation

Régis Beunardeau

Hervé Guegan

Entraîneurs des gardiens

Jean-Luc Aubert

Nicolas Cousin

Guillaume Lemire

CENTRE DE PREFORMATION

Entraîneurs Principaux

Bafodé Diakhaby (U15)

Thomas Leyssales (U14 et Responsable Préformation)

Entraîneurs adjoints