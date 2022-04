Serie A : l'Hellas Verone enfonce le Genoa

Le Genoa file droit vers la Serie B. En déplacement sur la pelouse de l'Hellas Verone dans le cadre de la 31ème journée de Serie A, les hommes de Blessin se sont inclinés après un but rapide de Simeone en début de rencontre (1-0, 5e).

Une victoire permettant à l'Hellas de grimper à la neuvième place avant de se déplacer sur la pelouse de l'Inter Milan. De son côté, le Genoa concède une deuxième défaite consécutive et stagne à la 19ème place, à trois points de Cagliari, premier non relégable et avant de recevoir la Lazio.