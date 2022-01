Le communiqué cinglant de Mouscron contre le LOSC !

Après Bordeaux, Mouscron. Alors qu'on apprenait ce matin que les ennuis financiers de Gérard Lopez gangrènent l'ensemble des clubs auxquels il est lié, le Royal Excel Mouscron vient confirmer, par un communiqué, le refus de s'entraîner de son équipe première, en raison des salaires impayés de ses joueurs et de son staff. Actionnaire majoritaire du club belge (5e de 2e division) depuis juillet 2020, Gérard Lopez travaille dans l’urgence aujourd’hui pour éviter le pire aux Girondins de Bordeaux, engagés dans la bataille du maintien et en proie à de grosses difficultés financières (Koscielny poussé vers la sortie en raison de son imposant salaire).

La suite après cette publicité

Cet après-midi, le Royal Excel Mouscron a publié un communiqué cinglant, dans lequel il accuse le LOSC de ne pas respecter ses engagements et d'avoir profité de lui en envoyant ses joueurs non utilisés, notamment Amadou Onana et Hervé Koffi, évoluer dans le championnat belge.

Le communiqué :

Comme annoncé dans la presse, les joueurs du Royal Excel Mouscron ont décidé de ne plus s’entraîner jusqu’à nouvel ordre suite au retard du paiement des salaires de décembre. La direction a pris acte de cette décision. Ne niant aucunement les problèmes rencontrés par le club ces derniers mois pour honorer les salaires, elle tient à préciser que cette situation délicate est uniquement dû au fait de la décision unilatérale du LOSC de ne pas respecter ses engagements.

Lors de la collaboration entre les deux clubs, Mouscron avait dû fortement augmenter ses coûts en accueillant un groupe conséquent de joueurs du LOSC en contrepartie d’un accord financier. Ceci permettait à des joueurs comme Koffi ou Onana, par exemple, d’évoluer dans un championnat professionnel Belge au lieu de végéter dans un championnat amateur français.

Par cette opération le LOSC bénéficiait d’une médiatisation de ses joueurs et donc d’une plus-value financière. Sans compter que cette opération était moins couteuse pour le LOSC que si ses joueurs évoluaient dans une division inférieure française.

C’est le non-respect de cet accord qui plonge aujourd’hui le club dans cette situation délicate.

Le club français nous est redevable d’une somme conséquente qui nous aurait permis de boucler le budget de cette saison sans la moindre difficulté.

La direction du club insiste sur le fait qu’elle s’échine à trouver des solutions pour assurer la continuité du club. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude et elle a bon espoir que l’une d’entre elles sera menée à bien dans un délai raisonnable.

Dans cette période compliquée, la direction assure qu’elle met tout en œuvre pour le bien du club et elle compte sur l’ensemble des membres du Royal Excel Mouscron ainsi que sur l’ensemble de ses sympathisants pour la soutenir dans cette démarche.