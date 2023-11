LdC : six supporters parisiens interpellés avant PSG-Newcastle

Alors que le Paris Saint-Germain et Newcastle croisaient le fer en Ligue des champions mardi soir, des affrontements ont éclaté entre des supporters parisiens et leurs homologues britanniques. Conséquence, l’AFP a rapporté dans la soirée que six individus, dont quatre fichés S et possibles supporters radicaux du champion de France en titre, ont été interpellés puis placés en garde à vue pour avoir «voulu en découdre avec des fans anglais» qui se rendaient dans un bar pour assister à la rencontre.

«Six personnes ont été interpellées parmi plusieurs dizaines d’individus qui se dirigeant, vêtus de noir et visages masqués en direction d’un bar où se trouvaient des supporters anglais. Les investigations se poursuivent. L’enquête est confiée au Service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) de Paris Centre», a expliqué le parquet de Paris. Pour rappel, une rixe avait également éclaté à l’occasion du match aller entre les deux équipes aux abords de St James Park, enceinte sportive de Newcastle, où une poignée de supporters parisiens avaient été chahutés par des fans des Magpies.