Lille : les nouvelles révélations chocs d’Olivier Létang sur le transfert de Victor Osimhen

C’est une affaire qui secoue le football français et italien depuis plusieurs années. Mais pour mieux la comprendre, rembobinons l’histoire des derniers mercatos et revenons à l’été 2020. Alors que la saison de Ligue 1 avait été figée à la 28ème journée, le LOSC avait officiellement terminé à la 4ème position grâce notamment à une très belle saison du nouvel attaquant en vogue en Europe, le Nigérian Victor Osimhen, qui avait fini co-quatrième meilleur buteur du championnat de France avec 13 réalisations aux côtés de Neymar. Plusieurs clubs européens ont rapidement monté un intérêt pour l’international nigérian et le 31 juillet 2020, Victor Osimhen signe un contrat de cinq ans en faveur du Napoli. Le montant du transfert était alors estimé à 75 millions d’euros selon plusieurs médias à cette époque. Le deal comprenait notamment quatre joueurs napolitains (Ciro Palmieri, Luigi Liguori, Claudio Manzi, Oréstis Karnézis) dont la plupart ne sont plus professionnels aujourd’hui.

Très rapidement, la justice française et la justice italienne se sont emparées du dossier. Une double enquête avait ainsi été ouverte dans les deux pays pour de possibles fraudes comptables du club de Naples dans le cadre du transfert de l’attaquant nigérian Victor Osimhen, alors que le LOSC avait porté plainte contre X en octobre 2021 pour une supposée surévaluation de la valeur marchande de Victor Osimhen. Le Parquet de Lille avait même fait une perquisition dans les bureaux du club au Domaine de Luchin. Des perquisitions avaient aussi eu lieu dans les bureaux du Napoli à Castel Volturno et à Rome par la justice italienne, «visant à recueillir des documents utiles en relation avec des comportements illégaux présumés liés à la vente et l’achat de certains joueurs à l’été 2020». Arrivé à Lille en décembre 2020, Olivier Létang ne cesse de mener une bataille contre les anciens dirigeants dont Gérard Lopez responsables de la situation critique des Dogues à l’époque. Si les attaques verbales fusent par presses interposées, le président lillois a fait de nouvelles révélations croustillantes.

Seulement 7 millions d’euros dans les caisses du LOSC ?

Invité dans L’Equipe du Soir mardi, Olivier Létang a mis en lumière un élément inédit et troublant sur la vente de l’actuel buteur de Galatasaray : «Le net perçu entre la vente d’Osimhen, qui n’était pas 68 millions, parce qu’il faut rappeler qu’il y avait 4 joueurs qui sont arrivés pour 20 millions, donc la valeur était en réalité à zéro. Et donc si on fait la balance achat du joueur, tous les intermédiaires, les plus-values, les commissions, la vente, les joueurs qui sont arrivés, il y a à peu près 7 millions qui sont rentrés dans les caisses du club, 7 millions, c’est-à-dire que le LOSC a gagné beaucoup plus d’argent avec Carlos Baléba, avec Amadou Onana, avec Sven Botman, avec Leny Yoro énormément. Parce qu’effectivement sur les joueurs que nous avons vendus, il n’y avait plus de rétro-commissions, de commissions, d’intermédiaires et ainsi de suite, c’est-à-dire que l’argent venait dans les caisses du club». A première vue, beaucoup de personnes ont pris un pourcentage dans le deal, ne laissant que 7 millions de miettes aux Lillois.

Dans la suite de son monologue, le président lillois en a rajouté une couche sur Gérard Lopez, qui était à la tête du LOSC à l’époque de ce transfert. Olivier Létang confirme mener une bataille juridique contre le propriétaire qui a coulé les Girondins de Bordeaux et qui a bien failli faire de même plus tôt avec Lille : «J’en ai déjà parlé. Encore une fois, ça n’a rien de personnel, mais compte tenu de mes convictions et de ma vision du sport. Pour moi, c’est incompréhensible qu’on lui ait permis de reprendre un autre club. Ah oui, oui, oui, oui, oui, effectivement, effectivement, j’ai eu cette discussion avec un élu de Bordeaux parce qu’on m’avait appelé, et malheureusement pour les gérants de Bordeaux, je leur avais dit, voilà, je peux vous écrire dès aujourd’hui ce qui va se passer dans deux ans. Nous avons déposé deux plaintes et en tant que président et directeur général, nous sommes parties civiles». En tout cas, Olivier Létang et le LOSC sont prêts à faire payer Gérard Lopez et à venger les supporters bordelais.