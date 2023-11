Espagne : Luis De la Fuente lâche ses vérités sur la grave blessure de Gavi

Le virus FIFA a fait de gros dégâts lors de la dernière trêve internationale. Et Gavi est sans doute le joueur ayant payé le plus cher l’accumulation des matches. Titularisé face à la Géorgie (dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024) trois jours après avoir disputé l’intégralité du match contre Chypre, le milieu de terrain du FC Barcelone n’a tenu que 25 minutes avant de sortir sur blessure, salement touché à un genou.

La suite après cette publicité

« Mauvaise nouvelle pour le Barça. Les examens réalisés sur le joueur de l’équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours. Un nouveau communiqué médical sera émis par la suite », indiquait le FC Barcelone dans son communiqué. À 19 ans seulement, Gavi vient de subir le premier gros coup dur de sa carrière, puisqu’il ne reviendra pas avant huit ou neuf mois. Une terrible nouvelle qui a valu au sélectionneur espagnol Luis De la Fuente de subir de violentes critiques.

À lire

Barça : Gavi opéré avec succès

Gavi devait sortir à la mi-temps

En clair, beaucoup se demandent pourquoi, au vu du calendrier surchargé, le patron de la Roja a fait enchaîner Gavi contre Géorgie trois jours seulement après son match contre Chypre alors que l’Espagne avait déjà validé sa qualification pour l’Euro 2024 dès le mois d’octobre. Face au scandale, De la Fuente est passé devant le micro de l’émission El Larguero, diffusée sur la radio Cadena SER, pour revenir en détail sur ces événements. « Personne n’est à l’abri des critiques. Je n’ai fait qu’écouter mes médecins. Pour l’Espagne, il n’y a pas de matches lambda. Les meilleurs joueurs doivent toujours être dans l’équipe d’Espagne », a-t-il commencé par indiquer au sujet de la nécessité de convoquer Gavi pour ce rassemblement sans enjeu, avant de dévoiler que son plan initial était de sortir le Blaugrana à la mi-temps.

La suite après cette publicité

« Barcelone ne m’a pas demandé de ne pas lui faire jouer le deuxième match. Je ne sais pas ce qu’il en est de la RFEF (la fédération espagnole, ndlr). Lorsqu’ils sont avec nous, nous ne pensons qu’à l’équipe nationale. Nous pensions qu’il ne jouerait que 45 minutes lors du deuxième match, mais Jesús Navas s’est blessé. Nous avons donné la priorité à la santé du joueur. Tous les joueurs voulaient jouer le deuxième match et Gavi encore plus. Il est très actif. L’idée était qu’il joue le premier match et 45 minutes du second. Après la blessure, je lui ai demandé et il m’a dit qu’il n’avait rien eu après le premier contact (Gavi a pris un coup au niveau du genou par un Géorgien quelques minutes avant sa blessure, ndlr). Si nous avions vu une blessure, nous l’aurions retiré du match. » C’est dit.