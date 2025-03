EdF : les mots hyper forts de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé

En conférence de presse, Didier Deschamps a encensé Kylian Mbappé. De retour en sélection après deux trêves où il avait été de mis de côté, la star du Real Madrid a pleinement rempli son rôle de leader, même sans trouver le chemin des filets. Malgré cette longue série sans marquer, l’ancien joueur du PSG a montré l’exemple sur le terrain et dans le vestiaire :

«Il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d’enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi. Il a eu une période difficile, on ne va pas revenir des, mais il a très bien pris le relais de Lloris et Varane après la Coupe du monde 2022. C’est un grand joueur et ça a été un formidable leader et capitaine sur ce rassemblement»