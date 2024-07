Dortmund : la transformation physique de Niklas Süle

Fortement critiqué pour ses kilos en trop et un temps poussé vers la sortie, Niklas Süle va rester du côté du Borussia Dortmund. Néanmoins, ses dirigeants lui ont mis la pression en exigeant plus de sérieux et en lui demandant de perdre du poids. Il était monté à 110 kilos alors que son poids de forme avoisine 100 kilos.

Selon Bild, cette discussion a été efficace puisque Niklas Süle a déjà fait de gros efforts. Le joueur qui montre de meilleures dispositions à l’entraînement serait revenu de vacances avec huit kilos de moins. Selon des indiscrétions du vestiaire qui sont parvenues au média allemand, Niklas Süle a été trouvé méconnaissable. Une belle réaction pour le joueur allemand qui retrouve sa forme juste avant la prochaine saison.