OL : Peter Bosz met la pression sur le mercato

La suite après cette publicité

La plupart des clubs français ont un léger retard dans leur mercato. La saison débute dans deux semaines seulement et voilà que de nombreuses équipes sont incomplètes. C'est par exemple le cas du PSG, de l'OM ou encore de Monaco. Pas de l'OL en revanche qui est mène sa campagne de recrutement tambour battant. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou sont tous revenus au bercail. Johann Lepenant est arrivé en provenance de Caen, bientôt imité par Nicolas Tagliafico, déjà à Lyon pour signer son contrat.Le latéral de l'Ajax a fini par dire oui à l'OL, alors que ce n'était pas vraiment gagné d'avance, lui qui avait une préférence pour l'Angleterre et l'Espagne.

De quoi satisfaire Peter Bosz. L'entraîneur voit son effectif prendre forme comme il le souhaitait même si c'est encore loin d'être terminé. «Il manquait un latéral gauche, on rectifie. Et tous les jours, j’échange avec Vincent Ponsot. Et ce n’est pas seulement la question de se demander qui va venir… Car ça dépend aussi de ceux qui vont partir. Léo Dubois est parti. Quelques autres joueurs vont peut-être faire comme Léo. Donc, s’il y a sur chaque ligne, un ou deux joueurs qui s’en vont on verra. Mais bien sûr, on a déjà évoqué les solutions», assure le Néerlandais dans un entretien au Progrès.

Bosz veut toujours un 6 et des ventes

Juste avant d'affronter Willem II en match amical ce samedi (coup d'envoi à 16h), l'OL n'est pas encore prêt à en croire les propos de l'entraîneur. Ce dernier réclame toujours une sentinelle au milieu de terrain, alors qu'il y a déjà du monde au poste entre les présences de Thiago Mendes, qu'il compte utiliser comme défenseur central, Lepenant et Caqueret, même si ce dernier n'est pas un vrai spécialiste du poste. Sans une coupe d'Europe à disputer cette saison, Bosz estime que son effectif est encore un peu trop fourni et craint qu'il puisse perdre le contrôle avec des éléments qui ne jouent pas. Selon lui, il faut dégraisser et le plus vite sera le mieux.

«C’est vrai qu’avec un match par semaine, je ne peux pas avoir 30 joueurs. Le cadre doit être plus petit. Normalement, on doit doubler tous les postes. Si on a trois ailiers pour deux postes ça va. Mais après, si on a trois joueurs par poste, c’est plus dur. Après dans le foot, le problème c’est que dès le début de saison parfois il y a des soucis. Là, la 1re semaine, on a eu Maxence (Caqueret) et Coco (Tolisso) qui ont été blessés. Une semaine ça va, mais il ne faut pas que ça dure deux mois. On n’est jamais sûr.» Il risque d'y avoir encore pas mal de mouvements à l'OL dans les semaines à venir, surtout au rayon des départs. Da Silva, Boateng ou encore Aouar sont les plus cités.