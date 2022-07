Nicolas Tagliafico a fini par dire oui à l'OL !

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines de négociations, l'Olympique Lyonnais touche enfin au but pour Nicolas Tagliafico (29 ans). Selon les informations de De Telegraaf, le latéral gauche argentin a fini par donner son aval et va rejoindre les rangs du club français dans les jours à venir. Il doit signer un contrat de 3 ans, tandis que l'Ajax va empocher environ 4 M€ dans ce transfert, soit le prix d'achat en janvier 2018 à Independiente.

Cette information a rapidement été confirmée par Voetbal International. La direction rhodanienne peut être soulagée. Ce dossier aura été long à boucler, la faute au joueur qui a beaucoup hésité avant de donner son accord. Bruno Cheyrou s'est même rendu aux Pays-Bas ces derniers jours pour essayer de convaincre le joueur de 29 ans, à qui il ne reste qu'un an de contrat à l'Ajax. Ce dernier a fini par dire oui.

Tagliafico préféré à Estupiñán, trop cher

La pression exercée par l'OL a payé. D'après De Telegraaf, et comme nous le rapportions ce matin, elle a même envoyé un ultimatum à l'Argentin pour qu'il prenne sa décision avant ce week-end. Sa préférence se portait sur la Premier League et la Liga, où Tagliafico était suivi. Il jouera finalement en Ligue 1 cette saison, au sein d'un club qui est en train de mener son mercato tambour battant.

L'Argentin a été privilégié à Pervis Estupiñán, le latéral de Villarreal, trop cher pour les finances de l'OL, comme nous l'expliquions. Malgré l'absence de coupe d'Europe, les Gones s'apprêtent à accueillir leur 5e recrue cet été après les retours d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou, et la venue de Johan Lepenannt. Avec Tagliafico, Lyon n'a pour le moment dépensé qu'un peu plus de 8 M€ en transferts.