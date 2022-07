L'OL revient à la charge pour Nicolas Tagliafico !

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied dans sa quête de latéral gauche. Le club rhodanien a pourtant multiplié les pistes dernièrement. Les Gones ont commencé par sonder le joueur de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico. Puis, ils se sont penchés sur le joueur de Villarreal Pervis Estupiñán et l'Angevin Souleyman Doumbia.

Hier, nous vous révélions que l'ancien capitaine du Real Madrid Marcelo avait également été proposé aux septuples champions de France. En vain. Seul hic, le favori de la direction lyonnaise, Pervis Estupiñán, coûte trop cher. Villarreal l'a acheté 16 M€ et ne compte pas le brader. Surtout après la très belle saison réalisée par les hommes d'Unai Emery. Résultat : l'Équatorien a désormais peu de chances d'être l'élu.

Estupiñán trop cher

D'autant que, selon nos informations, l'OL est revenu à la charge pour Nicolas Tagliafico. L'Argentin de l'Ajax Amsterdam a l'avantage d'être sur le marché, à un an de la fin de son contrat. Et sa valeur marchande (5 M€) est clairement plus intéressante pour un OL qui compte être actif sur le marché, mais sans faire de folie.

L'option Estupiñán n'est pas définitivement enterrée, mais Bruno Cheyrou a repris le dialogue avec Tagliafico et ses agents. L'affaire pourrait d'ailleurs se régler rapidement. Car le temps presse. Emerson reparti à Chelsea, l'OL n'a toujours pas trouvé de solution à trois semaines de la reprise de la Ligue 1.