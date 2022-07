L'OL met un gros coup de pression à Nicolas Tagliafico

En stage aux Pays-Bas, l'Olympique Lyonnais poursuit sa préparation estivale. En parallèle, les dirigeants rhodaniens en profitent pour avancer sur le mercato et la fameuse quête d'un latéral gauche. Une quête qui s'avère de plus en plus difficile. Après le départ d'Emerson, qui est reparti à Chelsea, les pensionnaires du Groupama Stadium ont été doublés par Manchester United pour Tyrell Malacia. Depuis, ils ont exploré d'autres pistes dont celle menant à Pervis Estupiñan (Villarreal), comme révélé sur notre site. Mais Villarreal, qui l'a acheté 16 M€, ne veut pas le brader.

Ce qui est un problème pour Lyon, qui a des finances limitées. En parallèle, Nicolas Tagliafico a lui aussi été approché. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'OL travaille sur ce dossier sans pour autant parvenir à boucler cette opération. Pourtant, en début de semaine, l'optimisme était de rigueur dans le camp lyonnais. Selon nos informations, les dirigeants rhodaniens, dont Bruno Cheyrou qui s'est rendu aux Pays-Bas pour faire pencher la balance auprès du joueur et de ses agents, sont revenus à la charge. Nos confrères de L'Equipe ont même indiqué hier que l'Argentin devrait signer un contrat de 3 ans avant la fin de la semaine.

L'OL veut une réponse d'ici ce week-end

Mais visiblement, on n'en est encore loin. De Telegraaf a expliqué en début de semaine que même si l'OL restait en bonne position, le joueur n'avait pas encore tranché pour son avenir. Le latéral gauche, qui a une préférence pour la Premier League et la Liga, joue la montre. Le média néerlandais ajoute ce jeudi que Tagliafico a de sérieux doutes mais qu'il va bientôt trancher au sujet de son avenir. En effet, Lyon, qui est prêt à payer les 4 millions d'euros demandés par l'Ajax Amsterdam, commence sérieusement à s'impatienter. Les Gones auraient même lancé un ultimatum au joueur selon De Telegraaf.

Ainsi, il doit se décider avant le week-end et donner sa décision définitive à l'OL. Nicolas Tagliafico va donc de devoir trancher, lui qui, selon nos informations, réfléchit encore à son avenir puisqu'il est dans le viseur d'une écurie de Premier League. Bien qu'à l'OL on y croit encore, notamment Bruno Cheyrou qui mouille le maillot, on continue d'assurer ses arrières. En effet, la piste menant à Pervis Estupiñan, bien que trop onéreuse, est toujours sérieuse. Décidément en galère pour trouver son latéral gauche, l'Olympique Lyonnais va encore devoir se montrer patient pour s'offrir sa perle rare.