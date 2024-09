L’AS Monaco fait sensation face au Barça

Six ans après sa dernière aventure en Ligue des Champions, l’AS Monaco est de retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et pour ce come-back dans cette nouvelle C1, le club de la Principauté, plutôt en très bonne forme en ce début de saison, accueille l’un des favoris de la compétition, le FC Barcelone de Lamine Yamal. La formation catalane, est d’ailleurs elle aussi sur une excellente dynamique puisqu’elle domine outrageusement la Liga avec 5 victoires en autant de matches. Pas de quoi faire peur à Monaco qui aura en plus l’avantage de recevoir au stade Louis II.

Pour ce choc 2e choc franco-espagnol de la semaine après PSG-Girone, on s'attend à une rencontre placée sous le signe de l'attaque.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

Victoire de Monaco sur le Barça cote à 4,15

Si Wissam Ben Yedder est parti, l’ASM a prouvé en ce début de saison que le danger ne venait plus d’un seul homme, mais d’une multitude. D’ailleurs, il y a un peu plus d’un mois, la formation de Adi Hutter a démontré qu’elle était désormais taillée pour se frotter au gratin du football européen en s’imposant 0-3 à Barcelone face à son adversaire du soir lors du trophée Gamper. Nul doute que ce résultat sera encore dans la tête des 22 acteurs ce soir. Avec un Dani Olmo sur le flanc, le Barça pourrait mordre la poussière face à une équipe de Monaco qui veut fêter son retour dans cette Ligue des Champions new-look sur une victoire. La belle cote de 4,15 est un coup à ne pas rater.

Denis Zakaria marque contre le FC Barcelone, cote à 4,15

Véritable patron du milieu de terrain de l’AS Monaco, Denis Zakaria impressionne cette saison. Au-delà de son importance auprès des jeunes talents "made in Monaco", le capitaine monégasque est devenu un buteur régulier. La preuve avec déjà deux réalisations à son actif, sur les deux derniers matches. Face à une équipe aussi prestigieuse que le Barça, l’ancien joueur de la Juventus et de Chelsea voudra sûrement montrer la voie à ses coéquipiers en marquant durant la rencontre. Là encore, la cote de 4,15 est suffisamment élevée pour tenter sa chance.

Robert Lewandowski marque face à Monaco cote à 1,95

Entre deux équipes invaincues et dotées d’une sacrée force de frappe offensive, on devrait assister à une pluie de buts à Louis II. Et qui dit but, dit forcément Robert Lewandowski. Le buteur polonais de 36 ans, qui est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, est en grande forme en ce début de saison avec ses 4 buts inscrits en 5 matches de Liga. Il sera à surveiller comme le lait sur le feu par les défenseurs de l’AS Monaco. Cela ne devrait pas suffire à faire taire Lewi qui devrait débloquer son compteur but en C1 cette saison. Cette fois-ci, la cote d’un but de Lewandowski face à Monaco est sans doute la moins risquée, mais pas la moins intéressante puisqu’avec une cote de 1,95, il y a de quoi récupérer quelques euros.

