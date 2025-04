L’AS Monaco continue de vivre l’enfer avec ses gardiens

L’AS Monaco s’est sabordée. En déplacement au Stade Francis-Le Blé, ce samedi, pour défier le Stade Brestois lors de la 28e journée de Ligue 1, les hommes d’Adi Hütter ont perdu trois précieux points dans la course à l’Europe. Malgré l’égalisation de Denis Zakaria sur pénalty, les Asémistes ont surtout payé cher les erreurs d’un certain Philipp Köhn…

La suite après cette publicité

Alors que Monaco dominait son adversaire du soir, les Brestois ont, en effet, trouvé le chemin des filets grâce à une erreur flagrante du portier monégasque. Sur une frappe de prime abord sans danger d’Abdallah Sima, Philipp Köhn ratait totalement son dégagement des deux poings, gêné par Thilo Kehrer, et concédait l’ouverture du score (42e). Un CSC malheureux que l’intéressé n’allait pas se faire pardonner au retour des vestiaires…

La nouvelle disasterclass de Philipp Köhn

Coupable d’une énorme faute de main et incapable de repousser la frappe anodine de Mahdi Camara, le portier suisse coûtait ainsi deux précieux points aux Monégasques. De quoi relancer le débat des gardiens de but sur le Rocher, à l’heure où Adi Hütter ne semble toujours pas avoir trouvé la bonne formule entre Philipp Köhn (cinq clean-sheets en 16 matchs disputés) et Radoslaw Majecki (5 clean sheets en 23 rencontres).

La suite après cette publicité

Une chose est sûre, avec cette fragilité observée, l’AS Monaco a manqué une belle opportunité dans la course à l’Europe après la défaite de Nice en ouverture de la journée (2-1 contre Nantes). Deuxième de Ligue 1, le club de la Principauté pourrait d’ailleurs perdre sa place de dauphin en cas de victoire de l’OM, ce dimanche, face à Toulouse. Et les erreurs des gardiens monégasques risquent bel et bien de laisser un goût amer en fin de saison…