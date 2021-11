Brøndby - OL : les compositions sont là

Suite de la cinquième journée de Ligue Europa et l'Olympique Lyonnais déjà qualifié et assuré de finir premier affronte Brøndby. A domicile, les Danois optent pour un 3-5-2 avec Thomas Mikkelsen dans les buts. Kevin Tshiembe, Andreas Maxsø et Henrik Heggheim composent la défense tandis qu'Andreas Bruus et Blás Miguel Rivero assurent les rôles de pistons. La sentinelle, Josip Radošević accompagne Morten Frendrup et Mathias Greve dans l'entrejeu. Enfin, Simon Fredrik Hedlund et Mikael Uhre sont associés en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais fait tourner. Anthony Lopes est bien le dernier rempart du 4-4-2 mais devant lui on retrouve Malo Gusto, Damien Da Silva, Castello Lukeba et Henrique. Thiago Mendes et Habib Keita assurent le double pivot. Devant, un quatuor composé de Tino Kadewere, Islam Slimani, Moussa Dembélé et Rayan Cherki voit le jour.

Les compositions

Brøndby : Mikkelsen - Tshiembe, Maxsø, Heggheim - Bruus, Greve, Radošević, Frendrup, Mensah - Hedlund, Uhre

OL : Lopes - Gusto, Da Silva, Lukeba, Henrique - Kadewere, Mendes, Keita, Cherki- Dembélé, Slimani