Barça : la première offre pour Fresneda repoussée par Valladolid

C’est l’un des autres sujets brûlants du FC Barcelone depuis quelques jours. Alors que la situation d’Ousmane Dembélé embrase la Catalogne, la quête d’un latéral droit est un autre chantier prioritaire pour le club catalan. Jules Koundé étant destiné à être en charnière centrale quand Sergi Roberto n’est pas un arrière droit de formation et Sergino Dest ne rentre pas dans les plans de Xavi, les dirigeants barcelonais ont coché le nom d’Ivan Fresneda depuis de nombreuses semaines.

Et selon les dernières informations de Relevo, le Barça a formulé une offre de 8 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 18 ans. A cette somme, il faut ajouter 10 millions d’euros de bonus. Néanmoins, cette première proposition va être rejetée par le Real Valladolid qui prépare une contre-offre pour obtenir une somme plus avantageuse. Alors que sa clause de libération a été fixée à 20 millions d’euros, Fresneda est séduit par le projet culé mais attend que la situation se décante pendant que le Borussia Dortmund, Arsenal et l’AC Milan sont également sur les rangs.

