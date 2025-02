Nice : Dante annonce la date de sa retraite

Arrivé en 2016 à Nice, Dante est devenu une légende du club azuréen. Irréprochable sur et en dehors du terrain, l’international brésilien (13 sélections, 2 buts) vit actuellement une idylle qui a duré près de 10 ans avec les Aiglons. Ce samedi, lors de la réception du RC Lens, le défenseur de 41 ans a même disputé son 300e match avec le Gym. Une longévité impressionnante mais qui devrait bientôt toucher à sa fin. En effet, interrogé par BeIN Sports à l’issue de la victoire face aux Sang et Or (2-0), l’ancien du Bayern Munich a annoncé qu’il souhaitait prendre sa retraite au terme de la prochaine saison :

«Je pense que…c’est dur à répondre. Il faut aussi que je me positionne pour que le club puisse préparer la suite. Il faut ce respect et que je n’arrête pas quand je veux. Quand je vois mon état, la saison que l’on fait, ma récupération…je me sens capable de faire une saison de plus. Ça sera la dernière. Cela fera 10 ans au club, une décennie. Un beau chiffre. Je me sens encore capable d’aider et je suis motivé pour faire une autre saison.»