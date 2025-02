Ligue 1 : Nice fait chuter Lens et monte sur le podium

Suite de la 21e journée de Ligue 1 ce samedi avec le match de 17 heures entre l’OGC Nice et le RC Lens. Un match entre deux équipes du haut de tableau et qui ont montré une certaine irrégularité depuis le début de saison. À domicile, Nice qui a complètement manqué sa campagne européenne et a été éliminé en Coupe de France contre une N2, n’a désormais que le championnat pour réussir sa saison. La formation de Frank Haise se présentait avec un onze offensif et un trio Laborde, Cho, Guessand. Le RC Lens, sans son nouveau gardien Mathew Ryan ni Przemysław Frankowski qui veut rejoindre Galatasaray, espérait aussi faire un coup.

Et la rencontre démarrait fort avec un rythme très plaisant à suivre. Evann Guessand pensait d’ailleurs ouvrir le score après une erreur de relance du RC Lens. Mais son but était annulé par le VAR pour une faute de Cho sur Thomasson au départ de l’action. Ce n’était que partie remise pour Nice qui marquait, pour de bon cette fois, dans la foulée. Gaëtan Laborde transformait un penalty obtenu par Boudaoui (1-0, 9e). De retour dans les cages, Hervé Koffi ne dégageait pas une grande sérénité surtout dans sa relance au pied avec plusieurs ballons perdus. Mais il multipliait pourtant les parades devant les attaquants niçois (16e, 23e, 30e).

Nice monte sur le podium

Après les 45 premières minutes, les Niçois menaient très logiquement au score face à une équipe lensoise dominée et qui a multiplié les erreurs de relance. Le score aurait même pu être plus lourd. Après la pause, Will Still voulait faire bouger les choses et lançait Zaroury et Agbonifo dès la 46e. La recrue suédoise s’illustrait rapidement et obligeait Bulka à la parade (52e). Mais les espoirs lensois étaient rapidement douchés par l’exclusion de Facundo Medina pour un deuxième carton jaune. Et même si Koffi continuait de se montrer décisif, Lens finissait par craquer définitivement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Nice 37 21 +15 10 7 4 41 26 6 Lens 33 21 +5 9 6 6 25 20

Sur un corner rapidement joué, c’est l’ancien de la maison Jonathan Clauss qui trouvait la faille. Il surprenait son monde, entrait dans la surface, et frappait fort du droit au premier poteau. Un but qui scellait la victoire des siens puisque le score ne bougera plus grâce à des arrêts de Koffi face à Bard ou Guessand. Avec ce succès, Nice monte sur le podium de la Ligue 1 et devance désormais Monaco qui a lourdement chuté face au PSG ce vendredi (4-1). Lens chute à la 6e place du classement.