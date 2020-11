Ronald Koeman loue le travail d'Antoine Griezmann

Titularisé sur le front de l’attaque lors de la victoire du FC Barcelone contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions mercredi soir (2-1), Antoine Griezmann est une nouvelle fois passé à côté de son match. S’il a tout bonnement été remplacé à l’heure de jeu par son compatriote Ousmane Dembélé, l’ancien attaquant des Colchoneros a néanmoins fait l’objet de mots sympathiques de la part de son entraîneur en conférence de presse après le match.

«Il a eu une occasion claire juste après le 1-0. Mais il travaille énormément pour l'équipe... De ces joueurs, on ne peut pas en parler individuellement, parce qu'il faut voir leur travail sans ballon. Mais là, en équipe, sans le ballon, on n'a pas été bien», a ainsi conclu Ronald Koeman, mitigé à l’issue de ce match. Malgré ces mots, le Français continue, lui, de décevoir et va devoir rapidement inverser la tendance s’il ne veut pas vivre une saison cauchemardesque sur le banc des Culés.