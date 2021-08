Turquie : un joueur de Besiktas victime d'un malaise en plein match

Scène terrible sur le terrain du Gazişehir Gaziantep FK. Le latéral gauche du Besiktas Fabrice N'Sakala a été victime d'un malaise dans le dernier quart d'heure de la rencontre (score final 0-0). L'international congolais (13 sélections) a ensuite été soigné sur le terrain, avant d'être évacué en urgence par une ambulance entrée sur la pelouse. L'ancien Troyen a tenu à rassurer les supporters sur les réseaux sociaux depuis son lit d'hôpital : «Comme je le dis toujours, allez les Aigles (surnom du BJK, ndlr) !».

La suite après cette publicité

Stambouliote depuis l'été dernier, le défenseur a été formé à Troyes, où il a d'ailleurs joué ses premiers matchs en professionnel avant de s'envoler pour la Belgique et le RSC Anderlecht. Mais c'est en Turquie qu'il passera la majorité de sa carrière, avec plus de 160 matchs entre Süper Lig et coupe nationale avec Alanyaspor et Besiktas.