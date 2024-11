Liverpool : bonne nouvelle pour Ibrahima Konaté

Titulaire sur la pelouse d’Anfield avec Liverpool contre Brighton (2-1), Ibrahima Konaté a dû céder sa place à la mi-temps, après que son partenaire en défense Virgil van Dijk lui ait marché sur le poignet. La blessure de l’international français - remplacé par Joe Gomez face aux Seagulls - pouvait laisser envisager le pire pour les Reds et l’équipe de France. Mais finalement, plus de peur que de mal.

L’ancien joueur du RB Leipzig a posté un message sur les réseaux sociaux pour rassurer ses fans et leur montrer que tout allait bien. « Merci pour tous les messages de soutien. Ma blessure n’est pas grave, heureusement. J’ai passé un scanner aujourd’hui et il a confirmé qu’il n’y avait pas de fracture. Je serai prêt pour le prochain match. In Sha Allah ! », a-t-il indiqué sur sa page Instagram. Sauf retournement de situation, Ibrahima Konaté pourra tenir sa place sur la pelouse d’Anfield, ce mardi, contre le Bayer Leverkusen, en Ligue des champions.