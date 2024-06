La révélation cap-verdienne de la CAN Gilson Tavares Benchimol attise les convoitises

Les suiveurs du football africain ont fait la connaissance du jeune Gilson Tavares Benchimol lors de la dernière CAN. L’attaquant du Cap-Vert avait participé à la belle épopée des siens. Joker de luxe chez les Requins Bleus, il avait su saisir sa chance à chaque entrée et avait ainsi terminé la compétition avec deux passes décisives et un but. Des prestations dans la continuité de ce qu’il avait montré du côté de la réserve de Benfica cette saison.

En deuxième division portugaise, le jeune buteur de 22 ans (1m88) a rapidement confirmé son talent puisqu’il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 15 rencontres (7 titularisations cette saison). Selon nos informations, des clubs allemands et suisses s’intéressent sérieusement à son profil. Il est aussi suivi en France. Toujours sous contrat avec Estoril, il pourrait donc changer d’air dès cet été.