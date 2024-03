Sam Kerr mise en examen pour outrage raciste contre un policier

Considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde, Sam Kerr (30 ans) est dans l’oeil du cyclone pour une affaire extra-sportive. La dauphine du Ballon d’Or 2023 est mise en examen pour outrage à caractère raciste sur un agent de police, comme l’a indiqué la police anglaise dans un communiqué.

La suite après cette publicité

En effet, le 30 janvier 2023, selon la Metropolitan Police, un agent de police intervient alors qu’un désaccord a lieu entre un conducteur de taxi et la joueuse de Chelsea, au sud-ouest de Londres, à Twickenham. Et le litige aurait eu lieu à ce moment précis. Sam Kerr a comparu devant le tribunal le 1er février dernier, mais aucun commentaire n’est possible car l’affaire judiciaire est encore en cours. La fédération australienne est «dans l’incapacité de fournir d’autres commentaires à ce stade».