Arsenal - Liverpool : les compositions officielles

Ce dimanche, la 9e journée de Premier League offre un joli choc de haut de tableau entre Arsenal et Liverpool. A domicile, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Thomas Partey, Ben White, Gabriel Magalhaes et Jurriën Timber. Le trio du milieu est assuré par Mikel Merino, Declan Rice et Leandro Trossard. Devant, Kai Havertz prend la pointe de l’attaque avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli en soutien.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Caoimhín Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch se retrouvent dans l’entrejeu avec Curtis Jones un cran plus haut. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

Les compositions

Arsenal : Raya - Partey, White, Gabriel, Timber - Merino, Rice, Trossard - Saka, Havertz, Martinelli

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Jones, Diaz - Nunez