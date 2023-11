Le Havre : Abdoulaye Touré revient sur le jour de la disparition d’Emiliano Sala

La carrière d’Adboulaye Touré est loin d’être un conte de fées. Le Guinéen a traversé de nombreux obstacles pour arriver là où il est, à savoir un joueur important au Havre, club qu’il a rejoint cet été après un passage au Genoa notamment. De retour dans l’Hexagone, au HAC et non-plus à Nantes, le milieu de terrain a accordé un entretien à L’Équipe dans lequel il revient sur le jour où il a appris la disparition d’Emiliano Sala, son ancien coéquipier chez les Canaris. «Je suis au petit-déjeuner, Nicolas Pallois savait que j’étais aussi très proche d’Emiliano, il arrive et me dit tout doucement dans l’oreille : 'Abdou, ne fais pas de gestes brusques, je t’en parle mais garde-le pour toi. On n’a pas de nouvelles d’Emi. Son vol a disparu’.»

La suite après cette publicité

«Je lâche mes couverts : 'Mais qu’est-ce que tu me racontes ?' Il me répond : 'Je suis sérieux, tu as le contact de son agent ?' Je le connaissais, je sors l’appeler et il me le confirme : 'C’est vrai, on n’a pas de nouvelles et son avion a disparu des radars.' Trente secondes après, on reçoit des notifications. Je n’arrive pas à me dire que c’était un de mes coéquipiers qui est parti dans des circonstances inhabituelles. J’ai réalisé, forcément. Il n’est plus là. Le jour de son départ (le 21 janvier 2019), on prend une photo de groupe et juste avant, Emiliano me dit : 'Ne pars pas, on doit en faire une toi et moi.' Mais il va à ses occupations, je prends ma douche, je pars et me rends compte que j’ai oublié de faire notre photo. Je me dis : 'Ce n’est pas grave, il va revenir de toute façon.' Le lendemain, j’ai pensé à ça directement : 'Le dernier moment que tu devais partager avec lui, tu ne l’as pas eu.'» Une scène marquante qu’il n’est pas près d’oublier…