OL : Moussa Dembélé évoque son avenir

Interrogé au micro de Prime Video avant la rencontre opposant le LOSC Lille à l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé s'est exprimé sur son avenir avec les Gones. L'occasion également pour le buteur rhodanien d'évoquer son début de saison pour le moins contrasté. «Je m'y attendais avec ma situation contractuelle. Je voulais être sur le terrain et aider l'équipe. Et ce n'était pas le cas, mais je devais rester motivé. Comme je n'avais pas prolongé, et ce n'était pas sûr que je reste jusqu'à la fin du mercato, Bosz a dû prendre ses dispositions. Je le comprends et je l'accepte», a tout d'abord assuré Dembélé avant d'en dire plus sur son futur.

«À aucun moment, j'ai dit que je ne voulais pas prolonger, j'ai dit que je voulais prendre mon temps pour prendre une décision réfléchie en fin de saison. Je n'étais pas surpris de son départ, car les résultats n'y étaient pas. L'arrivée de Laurent Blanc a donné un nouveau souffle et nous a poussé à travailler plus, car forcément tout le monde veut se montrer. Tant mieux pour l'équipe. C'est un renouveau. C'est à nous d'appliquer ce qu'il nous demande sur le terrain. Ce nouveau projet peut me donner envie de continuer à l'OL, bien sûr. Après, une saison, c'est long. Je vais continuer à travailler, car je suis jeune et j'ai une marge de progression, mais ça peut peser dans la balance». Le message est passé.

