Deux stars de Manchester United en plein scandale, la prolongation de Pep Guardiola enflamme l’Angleterre

La virée américaine du duo Rashford-Casemiro

Si Ruben Amorim ne sait pas encore où il a mis les pieds, il va rapidement comprendre que les moindres faits et gestes de ses joueurs sont commentés par la presse. Comme l’explique le Daily Mirror, le duo Rashford-Casemiro est pris pour cible à cause d’une virée aux Etats-Unis pendant la trêve internationale. Comme le relaye également le Daily Star ou encore le Daily Express, les deux joueurs ont subi le courroux de l’ancienne légende des Red Devils, Gary Neville. Ce dernier pointe notamment du doigt le manque de professionnalisme de ces derniers. «Vous parlez du choix du lieu, de la distance à parcourir en avion, du décalage horaire. Cela concerne Casemiro plus que Rashford, car il a 30 ans.» Une nouvelle pique envers le Brésilien qui clairement ne semble plus le bienvenu à Manchester…

Guardiola dans l’histoire de Manchester City

Après de nombreuses semaines de flou autour de son avenir, Pep Guardiola a décidé de prolonger son aventure avec les Skyblues ! «Je ne pouvais pas partir», reprend le Daily Mail dans son édition du jour. Arrivé au club en 2016, le tacticien catalan va donc passer au moins 10 ans à Manchester City. «Pep Guardiola a signé une nouvelle prolongation de contrat de deux ans avec Manchester City. Le nouveau contrat du Catalan signifie qu’il aura passé plus d’une décennie en tant que manager de City», explique fièrement le communiqué du club anglais. Le Daily Mirror relaye évidemment la joie de l’intéressé dans son encart. Une prolongation qui devrait bouleverser l’avenir de certains joueurs de l’effectif. On pense à Erling Haaland !

Opération prolongation au PSG

Alors que le Paris Saint-Germain a inauguré son nouveau Campus PSG, les supporters ont appris une autre bonne nouvelle : le «contrat de confiance» signé entre Achraf Hakimi et le PSG comme le placarde L’Equipe sur sa Une ce vendredi matin. Le Marocain a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029 il y a quelques jours. Une prolongation importante pour le PSG qui conforte aussi le rôle grandissant du latéral droit aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Ce nouveau contrat est évidemment assorti d’une revalorisation salariale qui va le placer parmi les joueurs les mieux payés de l’effectif. Reste à l’annoncer officiellement. Les prochains dossiers seront ceux de Nuno Mendes et de Vitinha, explique le quotidien français dans ses pages intérieures.