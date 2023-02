PSG - Toulouse : Anthony Rouault salue la performance des Violets

Le PSG s’est fait peur, mais le PSG a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 ce samedi, face au Toulouse FC (2-1), pour la 22e journée du championnat de France. Les hommes de Christophe Galtier, qui a perdu Renato Sanches sur blessure en début de partie, mettent ainsi la pression sur les épaules de l’OM, qui affrontera Nice dimanche, avant un Classique en 8e de finale de Coupe de France mercredi, au Vélodrome. Mais les Toulousains n’ont pas de quoi rougir de leur prestation, comme l’a fait comprendre Anthony Rouault (21 ans) au micro de Prime Video après cette rencontre.

« Il y a de la frustration surtout. De la déception, non, ça reste le PSG. On était venu avec des intentions, on est en forme en ce moment. On ouvre la marque, on mène 1-0, on prend deux buts et on a encore une dernière occasion à la fin… On aurait pu espérer mieux. On est frustré. Ça reste quand même un bon match, il y a des choses positives à retirer. On arrive à rivaliser, on a marqué en premier. On prend deux buts qu’on peut éviter, clairement. On a joué différemment, on a défendu un peu plus que d’habitude, je pense que ça va nous servir. On a montré qu’on a progressé tactiquement. C’est encourageant pour la suite. La Coupe ? Bien sûr que c’est un objectif. »

