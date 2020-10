Le coût de diffusion de la Premier League fait jaser en Angleterre !

Jusqu'à la fin du mois d'octobre, les supporters pourront continuer à assister en direct à tous les matchs au Royaume-Uni. C'est la décision que vient d'acter la Premier League. En Angleterre, pas de multiplex. Seules cinq rencontres sont diffusées en direct lors de chaque journée. Dans le cadre des nouvelles dispositions liées au covid-19 et face au huis clos imposé dans les stades, les cinq autres matches de chaque journée seront mis à la disposition des supporters.

Il s'agit d'une offre sur la base d'un paiement à la séance, accessible via les plateformes BT Sport Box Office et Sky Sports Box Office, les deux diffuseurs du championnat d'Angleterre. Les clubs ont accepté aujourd'hui cette solution provisoire pour permettre à tous les supporters de continuer à regarder leurs équipes en direct. Tous les supporters ? Ceux qui peuvent se le permettre du moins. Le Telegraph a révélé que le prix pour un match serait de 14,95 £, soit 16,40 €. Un montant qui fait réagir outre-Manche !

