L'AS Cannes en passe d'être rachetée par le propriétaire de l'AS Rome

Deuxième de son groupe de National 3 et à la lutte pour la montée, l'AS Cannes devrait prochainement être rachetée. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, le club formateur d'un certain Zinedine Zidane, aujourd'hui présidé par Anny Courtade, a reçu plusieurs offres, dont une du propriétaire de l'AS Rome Dan Friedkin. Symbole de l'attrait pour la formation azuréenne, 43 offres ont d'ailleurs été déposées mais parmi toute cette liste des potentiels acquéreurs, c'est bien la candidature du boss de la formation romaine qui tient la corde.

La suite après cette publicité

«Rien n’est signé mais le dossier est en très bonne voie», assure-t-on proche de la Croisette et la signature pourrait être imminente. Comme indiqué par RMC Sport, elle devrait même intervenir lors du Festival de Cannes, entre le 17 et le 28 mai prochain. Propriétaire de l’AS Roma via The Friedkin Group, Dan Friedkin dispose d'une fortune personnelle estimée à environ 4 milliards d’euros. A noter par ailleurs qu'il n'est pas inconnu dans la région puisqu'il détient plusieurs sociétés immobilières et une villa à Saint-Tropez, tout en étant également impliqué dans l’industrie cinématographique.