Une pépite africaine rend fou le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United

Jeune milieu de terrain de 18 ans, Malick Junior Yalcouyé, évolue du côté de l’IFK Göteborg en Suède depuis son arrivée en février de l’ASEC Mimosas. Auteur de 13 apparitions (1 but) sous ses nouvelles couleurs, le natif de Djidji pourrait vite voguer vers d’autres cieux. Selon Expressen, le club suédois s’attend à une vraie bagarre cet été et a fixé son prix à 8,6 millions d’euros (100 millions de couronnes).

Cela pourrait faire de lui la plus grosse vente de l’histoire du club. Suivi par Bologne, l’Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven et le FC Copenhague, le milieu de terrain relayeur est aussi dans le viseur du Bayern Munich, Liverpool et Manchester United. Bi-national malien et ivoirien, Malick Junior Yalcouyé risque d’animer le mercato cet été.