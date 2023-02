Vidéo : le monde du football rend hommage à la Turquie et à la Syrie

La suite après cette publicité

Ce 6 février, un terrible séisme a frappé la Turquie et la Syrie. Un bilan provisoire fait état de plus de 2000 morts. Un drame qui a choqué le monde et le football ne fait pas exception. Plusieurs personnalités ou clubs ont tenu à témoigner leur soutien aux victimes sur Twitter. On peut citer des vedettes telles que Achraf Hakimi, Riyad Mahrez ou Luka Modrić.

À lire

Liga : le violent tacle de Vinicius Jr aux joueurs de Majorque