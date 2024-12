Real Madrid : David Alaba n’est toujours pas apte

C’est une absence qui commence à faire beaucoup parler. Blessé depuis octobre 2023, David Alaba n’a toujours pas reporté le maillot du Real Madrid. Le défenseur central autrichien manque beaucoup à son équipe qui est décimée par les blessures en défense depuis le début de saison. Et alors que la presse espagnole annonce son retour chaque semaine ou presque, Carlo Ancelotti a tenu à clarifier la chose.

Présent en conférence de presse, le coach italien a annoncé que son joueur n’était pas encore apte. «Alaba nous a beaucoup aidé à l’entraînement, mais il a besoin d’un mois supplémentaire. Il sera de retour en janvier», a-t-il balancé. David Alaba ne jouera donc pas de l’année 2024 et aura manqué plus d’un an de compétition avec le Real Madrid. Cela commence à faire long…