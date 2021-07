JO : André-Pierre Gignac et Florian Thauvin sont arrivés à Clairefontaine

Sylvain Ripoll a eu du mal à concocter sa liste pour les Jeux Olympiques, qui auront lieu du 21 juillet au 7 août prochain. Le sélectionneur français a dû faire face au refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs pour la compétition. Benoît Badiashile (Monaco), Amine Gouiri (Nice), Maxence Caqueret (OL), Eduardo Camavinga (Rennes), Jonathan Ikoné (LOSC) ou encore Malang Sarr (Chelsea), initialements dans la liste de l’ancien entraîneur de Lorient, ne seront finalement pas du voyage.

La suite après cette publicité

Il pourra en revanche compter sur Téji Savanier, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les trois joueurs âgés de plus de 23 ans que Sylvain Ripoll a sélectionné. Les deux coéquipiers aux Tigres UANL ont d’ailleurs rejoint leurs coéquipiers ce mardi à Clairefontaine. Les Français affronteront le Mexique, le Japon et l’Afrique du Sud dans le groupe A du tournoi olympique.