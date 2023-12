Vidéo : le coup-franc magistral d’André-Pierre Gignac au Mexique !

Jusqu’où s’arrêtera-t-il ? À 37 ans, André-Pierre Gignac continue d’émerveiller le Mexique de ses performances. Cette saison, en 13 journées de Liga mexicaine, l’ancien toulousain compte 9 réalisations, avec 4 caviars. Et il s’est offert un but d’anthologie - un de plus - avec les Tigres face à Puebla, la nuit dernière, lors de la victoire des siens (3-0), dans laquelle il a inscrit un doublé.

La suite après cette publicité

Buteur dans un premier temps sur pénalty (1-0, 9e), André-Pierre Gignac double la mise sur un coup-franc redoutable qui vient se loger dans la lucarne gauche du gardien adverse. Une frappe pure et travaillée qui n’étonne plus vraiment personne tant l’ex-international français (36 capes, 7 buts) est devenu une légende au Mexique. Comme quoi, tous les anciens de l’Olympique de Marseille ne se cassent pas tous les dents…