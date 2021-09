L'UEFA s'inquiète des plans d'Arsène Wenger et de la FIFA

Inquiétude sur la planète football. Ce vendredi matin, Arsène Wenger, qui occupe désormais les fonctions de Directeur du développement du football mondial à la FIFA, a détaillé le projet de réforme qu'il désire mener au sein de l'instance dirigeante du football mondial. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien emblématique manager d'Arsenal ne se fait pas que des amis, alors qu'il souhaite réformer le calendrier international et notamment proposer une Coupe du Monde, compétition si chérie par les amoureux du ballon rond, tous les deux an, au même titre qu'un championnat des confédérations. .

L'entraîneur ayant mené les Gunners à l'historique saison des Invincibles en Angleterre a également expliqué que l'idée de départ est «de regrouper les matches de qualifications sur deux fenêtres internationales, en octobre et mars, pour une plus grande visibilité du calendrier, une plus grande simplicité pour les clubs, et moins de problèmes à résoudre pour les sélections.» Tout en assurant que ce bouleversement de l'ordre des choses serait en fait pour aller dans le sens des joueurs (moins de voyage), des clubs (stabilité accrue) et des spectateurs (plus d'enjeu).

Ceferin n'est, officiellement, au courant de rien

Sans surprise, Arsène Wenger se heurte pour le moment à de nombreuses réticences à ce sujet, alors que cette idée divise les passionnés sur la planète football ces dernières heures. Du côté de l'UEFA, la position est en tout cas très claire. Alerksandr Ceferin, le président de l'instance dirigeante du foot européen, a bien fait comprendre que l'UEFA était contre un tel projet et qu'elle partageait les préoccupations des fans en répondant à l'association Football Supporters Europe, dans une lettre que s'est procurée l'agence de presse américaine AP.

«L'UEFA et ses associations nationales émettent de sérieuses réserves et de graves inquiétudes quant aux informations sur les plans de la FIFA. Compte tenu de l'impact majeur que cette réforme peut avoir sur l'ensemble de l'organisation du football, il y a un étonnement généralisé quant au fait que la FIFA semble lancer une campagne médiatique pour pousser sa proposition. Alors que de telles propositions n'ont pas été présentées aux confédérations, aux associations nationales, aux ligues, aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux clubs et à toute la communauté du football», a notamment confié le patron de l'UEFA. Les deux puissances du ballon rond sont donc loin d'être sur la même longueur d'ondes au sujet d'une réforme qui modifierait l'équilibre actuel des choses à bien des niveaux. Cette histoire n'a elle pas fini de faire couler de l'encre.