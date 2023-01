C4, Nice-Cologne : six mois de prison ferme pour un supporter du PSG

Quelques mois après les affrontements entre supporters de l’OGC Nice et du FC Cologne dans les tribunes de l’Allianz Riviera, dans le cadre de la phase de poules de la Ligue Europa Conference, un homme de 34 ans, ultra du Paris Saint-Germain depuis 15 ans, a été condamné à un an de prison par le parquet de Nice, dont six mois ferme sous surveillance électronique, selon les informations de L’Equipe.

En effet, le quotidien sportif nous informe également qu’il a été reconnu coupable de trois infractions par le tribunal correctionnel : usage de fusée dans un stade, jet de projectile et violence en réunion. Son avocat, interrogé à l’issue du verdict, a affirmé qu’il s’agit d’une «une décision raisonnable», ajoutant que son client ne fera «probablement pas appel». En plus de sa condamnation derrière les verrous, le supporter du club de la capitale sera également interdit de séjour dans les Alpes-Maritimes (06) pendant deux ans ainsi que de match du PSG durant cette même période.

