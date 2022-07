FC Barcelone, PSG : le Bayern Munich demande une somme encore plus folle pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Il y a enfin eu du mouvement du côté de Barcelone cette semaine. Le club catalan a enfin pu officialiser les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen, qui arrivent tout deux libres après leur fin de contrat à Milan et Chelsea respectivement. Dans le même temps, Mateu Alemany et ses hommes de main parviennent, peu à peu, à placer les indésirables comme Clément Lenglet.

Dès demain, de grosses nouveautés sont attendues dans les dossiers Dembélé - qui passionne toujours les foules à Barcelone - ainsi que dans le feuilleton Raphinha, qui pourrait bien débarquer en Catalogne assez rapidement. Quant à Jules Koundé, Séville demande toujours des sommes colossales, mais la porte est ouverte... On peut le dire, ça avance, doucement. Sauf pour Robert Lewandowski.

Le Bayern de plus en plus gourmand

Depuis le mois de juin déjà, le Barça tente par tous les moyens de recruter le buteur polonais. Seulement, le Bayern Munich ne lâche rien et continue d'en faire voir de toutes les couleurs à son joueur, mais surtout à l'écurie catalane. Et voilà que ce week-end, la chaîne de télévision espagnole GOL indique que le champion d'Allemagne en titre réclame maintenant un montant de 70 millions d'euros.

👊🏻 ¡El Bayern se pone duro por Lewandowski!



🗣️ @pedro_morata: "El Bayern quiere 70 millones para negociar una posible salida"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/07YZVpzH4l — Directo Gol (@DirectoGol) July 9, 2022

Un total prohibitif pour le Barça, qui s'apprêtait tout de même à faire un effort colossal en allant jusqu'aux 50 millions d'euros pour le buteur dont le contrat expire en 2023. Un dossier que le PSG suit de très près, puisque comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, le club de la capitale est très actif en coulisses pour le Polonais. Mais là aussi, on doute que Luis Campos accepte de dépenser de telles sommes...