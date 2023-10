EdF : Malo Gusto s’est offert une petite frayeur pour sa première sélection

Entré en fin de match à la place de Jonathan Clauss, Malo Gusto s’est fait une petite frayeur, au même titre que l’équipe de France, vendredi soir lors de la victoire (2-1) des Bleus face aux Pays-Bas. Dépassé sur le but de Quilindschy Hartman (83e), le latéral de Chelsea voyait les Bataves revenir à une longueur. Plus de peur que de mal puisque les Bleus assuraient, finalement, quelques minutes plus tard leur qualification pour l’Euro 2024.

Interrogé par la chaîne L’Equipe à l’issue de la rencontre, l’ancien Lyonnais avouait sa joie de rejoindre la sélection tricolore pour la première fois de sa carrière. «Ça représente énormément de fierté. C’est un plaisir de représenter le pays. J’espère qu’il y en aura d’autres». Et d’évoquer son «plaisir» quant à la qualification. «On s’est fait une petite frayeur en fin de match. Mais l’essentiel était la qualification. Et on l’a fait». Reste désormais à savoir si Didier Deschamps l’intégrera au onze tricolore dans les mois à venir. La tâche s’annonce rude, qui plus est après la prestation éblouissante de Jonathan Clauss.