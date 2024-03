France-Allemagne : les compositions officielles

Un beau match pour préparer l’Euro. L’équipe de France reçoit l’Allemagne à Lyon ce samedi à 21h à l’occasion d’un match amical, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. A l’occasion de son dernier match avant de filer en Allemagne, les Bleus vont certainement vouloir régler les derniers rouages avant de s’envoler pour jouer l’Euro en étant confiants. De l’autre côté, Julian Nagelsmann cherche encore son équipe type à trois mois du début de la compétition.

Pour ce faire, Didier Deschamps n’a pas fait énormément de changements et reste sur son 4-3-3 avec une attaque Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. En l’absence de Griezmann, le milieu sera composé de Zaïre-Emery, Tchouaméni et Rabiot. De retour en sélection trois ans après avoir pris sa retraite internationale, Toni Kroos est titulaire du côté allemand avec Andrich dans un double pivot derrière Musiala, Gündoğan et Wirtz.

Les compositions officielles :

France : Samba - Koundé, Pavard, Upamecano, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé.

Allemagne : Ter Stegen - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündoğan, Wirtz - Havertz.