Maximiliano Caufriez s’engage définitivement avec Clermont !

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel ! Prêté par le Spartak Moscou lors de l’édition 2022-2023, Maximiliano Caufriez rejoint officiellement Clermont Foot 63, comme mentionné par le club sur son site. La formation auvergnate et son homologue russe sont tombés d’accord pour un transfert définitif du défenseur de 26 ans. Le Belge, titularisé à 25 reprises en Ligue 1, a signé un contrat de trois ans et est donc lié au CF63 jusqu’en juin 2026.

« Je suis très honoré de faire définitivement partie du Clermont Foot 63. J’ai été très bien accueilli par les supporters, les joueurs, le staff… quand je suis arrivé, et avec la saison incroyable que l’on a faite, cela m’a encore plus donné l’envie de rester. J’ai vraiment senti que tout le monde voulait que je reste. Pour un joueur, c’est important de se sentir bien dans un club. Cela me donne une motivation supplémentaire pour aider l’équipe et le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. L’année dernière, j’avais dit que j’avais hâte de découvrir la Ligue 1 Uber Eats. C’est un championnat que j’apprécie et qui correspond à mon jeu. Enfin, je voulais remercier le Clermont Foot 63 pour la confiance qu’il m’accorde ainsi que les supporters pour leur soutien », a exprimé avec beaucoup de joie le principal intéressé.

