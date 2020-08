FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu durcit le ton face au clan Messi

Le feuilleton qui paralyse la planète foot connaît visiblement un nouvel épisode en ce début de week-end. C'est simple, Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone, et tout porte à croire qu'il va sécher la reprise prévue pour dimanche, en ne se présentant pas aux tests médicaux organisés au centre d'entraînement du club catalan. Il souhaite en revanche discuter avec la direction pour trouver une solution à l'amiable avec sa direction.

Les rumeurs vont bon train et chaque média y va de son information. Certains affirment que le deuxième de la dernière édition de la Liga pourrait accepter de vendre le meilleur joueur de son histoire pour 250 millions d'euros, quand d'autres évoquent un montant de 100 millions d'euros mais la volonté de récupérer des joueurs en plus dans un échange. Mais voilà que TV3, la télévision publique catalane, dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier.

Josep Maria Bartomeu a peur pour son héritage

On apprend notamment que Josep Maria Bartomeu a déjà discuté avec Jorge Messi, l'agent et père de la star barcelonaise, dans la journée de vendredi. Et le message transmis par le patron du FC Barcelone a été très clair : le Barça n'a aucune intention de se réunir avec le clan Messi, si ce n'est pour évoquer une prolongation de contrat. Le président barcelonais ne veut donc pas entendre parler de discussions ou de négociations à l'amiable pour discuter d'un départ du natif de Rosario. Il n'accepterait de s'asseoir avec l'entourage de Messi que pour parler d'un nouveau bail pour celui dont le contrat expire en 2021.

Le média explique que le dirigeant ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme de celui qui a vendu le meilleur joueur de l'histoire du club. Pour qu'un départ de Messi puisse avoir lieu, un club devra débourser les 700 millions d'euros. Ce qui s'annonce aujourd'hui impossible. Reste donc maintenant à voir ce que répondra l'entourage du joueur argentin...