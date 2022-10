RB Leipzig - Celtic Glasgow : les compositions officielles

Suite et fin de la 3e journée de Ligue des champions ce soir, avec Leipzig qui reçoit le Celtic à 18h45 dans le Groupe F. Les deux équipes courent toujours après leur première victoire européenne cette saison, les Allemands ayant perdu leurs deux premiers matches face au Shakhtar (1-4) puis au Real Madrid (2-0), tandis que les Écossais accrochaient le nul face au Shakhtar (1-1) après avoir perdu face au tenant du titre espagnol (0-3).

Pour accrocher ce premier succès, Leipzig aligne Silva en pointe, soutenu par Nkunku en 10, Szoboszlai à droite et Werner à gauche. Kampl et Schlager sont devant la défense. Côté Celtic, le 4-3-3 de Postecoglou aligne Maeda, Furuhashi et Jota devant. McGregor sera récupérateur, assisté par O'Riley côté droit et Hatate sur sa gauche.

Suivez la rencontre en direct commenté.

Les compositions

RB Leipzig : Gulacsi (cap.) - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Schlager, Kampl - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva

Celtic Glasgow : Hart - Juranovic, Welsh, Jenz, Taylor - O'Riley, McGregor (cap.), Hatate - Maeda, Furuhashi, Jota

