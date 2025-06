Palmeiras - Botafogo : les compositions officielles

Début des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs avec un duel entre équipes brésiliennes, Palmeiras face à Botafogo. Invaincu dans cette compétition et premier de sa poule, Palmeiras aborde cette rencontre avec confiance et ambition. En face, Botafogo s’est classé 2e de son groupe, derrière le PSG mais devant l’Atlético Madrid, une équipe capable de faire de gros coups. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Palmeiras démarre en 4-2-3-1 avec un onze sans grande surprise. On note tout de même que Giay est titularisé sur le côté droit de la défense, une doublette Allan et Martinez au milieu de terrain et la pépite Estevao titulaire sur l’aile droite de l’attaque. C’est du grand classique ou presque chez Botafogo avec un 4-3-3. Il y avait un petit doute au milieu de terrain mais Montoro est sur le banc et c’est Danilo Barbosa qui lui est préféré dans l’entrejeu.

Les compositions

Palmeiras : Weverton - Giay, Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez - Martinez, Allan - Estevao, Rios, Mauricio - Vitor Roque

Botafogo : John Victor - Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles - Allan, Marlon Freitas, Danilo Barbosa - Savarino, Igor Jesus, Artur

