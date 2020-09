Le père de Lionel Messi s'est envolé pour Barcelone

Les relations entre le FC Barcelone et Lionel Messi (33 ans) restent compliquées pendant que le bras de fer continue. Le joueur ne se considère plus comme un élément de la formation catalane et souhaite partir tandis que son club souhaite absolument le conserver. Confiant, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone espère même convaincre l'attaquant argentin de prolonger son bail qui s'achève en juin 2021.

Quoi qu'il arrive ce mercredi sera un jour décisif et le père du joueur, Jorge Messi s'est envolé d'Argentine à 12h (17h en Espagne et en France) pour la Catalogne comme l'explique Mundo Deportivo. Ce dernier devrait discuter avec Josep Maria Bartomeu le plus tôt possible et la réunion est prévue ce mercredi à midi. Lionel Messi entend rester sur sa position comme le dirigeant catalan. L'idée serait donc de trouver une solution à l'amiable sans ouvrir un feuilleton judiciaire.