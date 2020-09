FC Barcelone : ce que va proposer Bartomeu au père de Lionel Messi

C'est la réunion que toute la presse espagnole attend de pied ferme. Mercredi, le père de Lionel Messi, Jorge, sera présent à Barcelone pour rencontrer le président Josep Maria Bartomeu et exprimer clairement sa position. Laquelle est : son fils est libre puisqu'il considère que sa clause pour partir gratuitement a été décalée à la fin réelle de la saison, fin août. Et son fils veut bel et bien changer d'air.

Comme l'explique Mundo Deportivo, le journal pro-Barça réputé très proche de la direction blaugrana, Bartomeu va rester figé sur ses positions, rassuré par l'expertise des conseillers juridiques. La clause permettant à Messi de partir librement expirait le 10 juin et ne peut pas être décalée de la sorte. Dès lors, Messi est bien lié jusqu'en 2021 à son club de toujours et doit payer la clause libératoire de 700 M€ pour partir.

Bartomeu ne lâche pas l'idée d'une prolongation de contrat

Le but de la réunion reste malgré tout de rapprocher deux positions totalement opposées. Côté Messi, on souhaite se montrer conciliant. Le père est prêt à discuter d'une formule pour négocier un départ. Comprendre : payer une indemnité de transfert. Côté Barça, on est loin d'envisager une telle solution. Bartomeu va en effet de nouveau proposer une prolongation de contrat, valable tout au long des prochains mois.

Déterminé à ne pas être le président qui a perdu Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu ne va donc pas faciliter les choses avec Jorge Messi et la situation pourrait se tendre encore plus dans les jours à venir. Rappelons que l'Argentin de 33 ans ne s'est pas rendu aux tests PCR dimanche ni au premier entraînement dirigée par Ronald Koeman lundi, puisqu'il considère ne plus être un joueur du FC Barcelone.