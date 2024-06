Jamal Musiala révèle sa finale de rêve de l’Euro

La phase de poules terminée, le tableau final est connu. L’Allemagne, l’Espagne, le Portugal et la France se retrouvent dans la même partie du tableau. Parmi les autres favoris, l’Italie, les Pays-Bas et l’Angleterre sont dans l’autre partie. À domicile, les Allemands visent la victoire finale. Pour Jamal Musiala, ayant vécu plus de dix ans en Angleterre (Southampton, Londres), sa finale de rêve est toute trouvée. Le joueur vise un Allemagne-Angleterre le 14 juillet prochain à l’Olympiastadion de Berlin.

« Ce serait cool. Une finale de Championnat d’Europe contre l’Angleterre serait certainement mon moment fort, un moment spécial dans ma carrière. Mais c’est une chose du futur (…). Ce n’est pas un chemin facile. Mais si on veut remporter le titre, il faut battre les meilleures équipes. Et nous acceptons ce défi. Nous avons la conviction et la confiance que nous pouvons remporter le Championnat d’Europe », a-t-il confié au quotidien Münchner Abendzeitung.