Barcelone - Atlético : Rodrigo De Paul savoure un succès important

Après avoir renversé le FC Barcelone dans les tout derniers instants du match (1-2), l’Atlético s’accroche provisoirement à la première place du classement. Après la rencontre, Rodrigo De Paul n’a pu que savourer sa victoire. « Quand on souffre plus, on apprécie aussi plus. Nous avons affronté un grand rival. Nous jouions pour la première place. Il y a eu beaucoup de choses. Nous avons travaillé très dur. C’est le résultat d’un travail acharné. C’est bien mérité pour l’équipe de terminer l’année de cette manière », a commenté l’Argentin.

«Pour jouer ce type de match, il faut être prêt à jouer et aussi à souffrir. Nous avons affaire à un très bon adversaire. Je suis très heureux pour toute l’équipe.Il y a évidemment de l’excitation parce que nous sommes au sommet. La satisfaction lorsque le travail et les efforts sont récompensés. Ma fille me demande de fêter ça et je le fais», a également indiqué le milieu de terrain à l’Atlético de Madrid.